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    Yeniasır TV Spor Denizlispor’da hakem isyanı

    Denizlispor’da hakem isyanı

    Giriş Tarihi: 27.10.2020, 15:00

    Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Robert Prosinecki ve kulüp yönetimi, dün 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

    Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın hakemine ateş püskürdü. Hakemin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Cinkaya, "Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik. Her şey göz önündeydi. Penaltımız verilmedi. Çok hakkımız yendi. Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi, böyle bir saçmalık olamaz. Burada herkesin emeği var. Emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Futbolcumuzun ceza sahası içinde ayağına basılıyor. Bu penaltı değil mi? Hakem bu pozisyonu seyretti. Böyle ucuz şeylerin yapılmaması gerekiyor. Anadolu kulübüyüz diye hakkımızın yenmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

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