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    Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

    Giriş Tarihi: 15.03.2020, 19:12

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tartışmalı pozisyonları değerlendiren Toroğlu, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi ve ''Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım." dedi.

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