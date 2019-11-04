Erman Toroğlu, 1-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, ligin başladığı günden beri hakemlerin belirgin hatalar yaptığını belirterek "Hakemler futbolu bilmiyor!" dedi.
Erman Toroğlu'dan çok konuşulacak hakemler açıklaması ''Hakemler futbolu bilmiyor!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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