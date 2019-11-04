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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak hakemler açıklaması ''Hakemler futbolu bilmiyor!"

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 12:59

Erman Toroğlu, 1-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, ligin başladığı günden beri hakemlerin belirgin hatalar yaptığını belirterek "Hakemler futbolu bilmiyor!" dedi.

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