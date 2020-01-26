 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Spor > Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun"

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun"

Giriş Tarihi: 26.01.2020, 22:39

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Artçılar devam ediyor. Maç başladı, 15 bin kişi öldü, değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Elazığ depreminde yürek yakan sözler!
Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar
Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son bilançoyu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son bilançoyu açıkladı
İzmir'de binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü
İzmir'de binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü
Göztepe'de stad heyecanı! Göztepe için uçarak geldiler
Göztepe'de stad heyecanı! Göztepe için "uçarak" geldiler
ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler
Davetsiz misafire kırmızı kart
Davetsiz misafire kırmızı kart
Göztepe stadına kavuşuyor! İşte Göztepe stadının drone ile havadan görüntüleri
Göztepe stadına kavuşuyor! İşte Göztepe stadının drone ile havadan görüntüleri
Yeşil sahada eşi benzeri görülmemiş olay!
Uşakspor ile Ergene Velimeşespor maçında ilginç olay!