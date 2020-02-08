A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısındaki tartışmalı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, 'Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltı, net penaltı. Tekrar kararı da doğru.' dedi.
Erman Toroğlu'ndan tartışmalı penaltıyla ilgili flaş yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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