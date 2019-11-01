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Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!

Giriş Tarihi: 01.11.2019, 14:14

Galatasaray’da Beşiktaş önünde kötü not alan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli Ç.Rize önünde kızağa çekilecek. Şener, Emre Taşdemir, Adem ve Ömer Bayram forma giyecek. Babel, Andone, Luyindama ve Lemina yine ilk 11'de yer alacak.

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