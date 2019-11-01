Galatasaray’da Beşiktaş önünde kötü not alan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli Ç.Rize önünde kızağa çekilecek. Şener, Emre Taşdemir, Adem ve Ömer Bayram forma giyecek. Babel, Andone, Luyindama ve Lemina yine ilk 11'de yer alacak.
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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