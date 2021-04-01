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    Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 22:32

    Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım uzun bir aranın ardından sessizliğini A Spor'a bozdu. Yıldırım verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Hiçbir olaya karışmadım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Galatasaray şike yaptı dedim. Mahkemeye verdiler. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok." dedi.

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