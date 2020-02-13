Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1 özet izle!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçta 2-0'lık galibiyetin avantajı ile deplasmana gelen Alanyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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