 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Spor > Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1 özet izle!

Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1 özet izle!

Giriş Tarihi: 13.02.2020, 00:03

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçta 2-0'lık galibiyetin avantajı ile deplasmana gelen Alanyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1 özet izle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Gel Dese Aşk ilk fragmanı izle
Gel Dese Aşk ilk fragmanı izle
Başkan Erdoğan'dan, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar
İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ilişkisi! Başkan Erdoğan bu videoyu izletti
İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ilişkisi! Başkan Erdoğan bu videoyu izletti
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı
Denizli'de vahşet! Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi
Denizli'de vahşet! Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor?
Erman Toroğlu'ndan tartışmalı penaltıyla ilgili flaş yorum
Erman Toroğlu'ndan tartışmalı penaltıyla ilgili flaş yorum
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Al kupayı git yazıklar olsun
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun"
İzmir'de binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü
İzmir'de binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü
Göztepe'de stad heyecanı! Göztepe için uçarak geldiler
Göztepe'de stad heyecanı! Göztepe için "uçarak" geldiler
ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler
Davetsiz misafire kırmızı kart
Davetsiz misafire kırmızı kart