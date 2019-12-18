Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonu iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Tuzlaspor maçındaki kavga görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
Galatasaray-Tuzlaspor maçında ortalık karıştı! İşte olayın video görüntüleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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