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Galatasaray-Tuzlaspor maçında ortalık karıştı! İşte olayın video görüntüleri!

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 11:29

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonu iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Tuzlaspor maçındaki kavga görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

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