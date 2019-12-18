Galatasaray-Tuzlaspor maçında ortalık karıştı! İşte olayın video görüntüleri!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/galatasaray-tuzlaspor-macinda-ortalik-karisti-iste-olayin-video-goruntuleri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonu iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Tuzlaspor maçındaki kavga görüntüleri kameralara böyle yansıdı.