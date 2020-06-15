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    Yeniasır TV Spor Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Ne zaman ameliyat olacak?

    Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Ne zaman ameliyat olacak?

    Giriş Tarihi: 15.06.2020, 16:30

    Galatasaray'da Fernando Muslera dün oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan tecrübeli kalecinin, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmişti. Galatasaray Kulübü bugün yaptığı açıklamda Muslera'nın ameliyatına dair bilgi verdi.

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