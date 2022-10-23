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    Yeniasır TV Spor Genç futbolcu birden yere yığıldı! Bodrumspor - Bandırmaspor maçında korkutan olay

    Genç futbolcu birden yere yığıldı! Bodrumspor - Bandırmaspor maçında korkutan olay

    Giriş Tarihi: 23.10.2022, 17:22

    Bodrum’da oynanan Bodrumspor - Bandırmaspor maçının ardından soyunma odasına giden oyunculardan Isaac Tshikuna Tshibangu bir anda bayıldı ve dili boğazına kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi.

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    Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Bandırmaspor oyuncusu Isaac Tshikuna Tshibangu karnında ağrı hissetmeye başladı.

    Diğer oyuncu arkadaşlarının arasında bir anda yere yığılan Isaac, dili boğazına kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi. Ambulansın gelmesiyle birlikte ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekipleri Isaac'i Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı.



    Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Isaac'in dilinin boğazına kaçtığını söyleyerek, "Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şuan hastaneye götürüldü, inşallah önceki bir şey yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır" diye konuştu.

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