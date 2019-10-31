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Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Maçı Özet)

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 15:05

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe 5. tura yükseldi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, rakibini de geçtikten sonra ceza sahası dışı çapraz pozisyondan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

45. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Eren Derdiyok'un vuruşunda Safa Yıldırım'ın topa elle müdahalesi üzerine hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. 45+1. dakikada atışı kullanan Eren Derdiyok, skoru 2-0 yaptı.

İlk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten müsabakanın 88. dakikasında Göztepe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Batuhan Kırdaroğlu'nun yaptığı ortanın ardından Ege Özkayımoğlu'nun şutunda direkten dönen topu önünde bulan Batuhan, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Göztepe adını 5. tura yazdırdı.

Göztepe'de dün istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine takımın başında sahaya çıkan kaleci antrenörü Suat Arıcan müsabakanın ilk yarısında sarı kartla cezalandırıldı.

AA

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