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    Yeniasır TV Spor Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a davet edildiğini öğrendiği an yaşadığı sevincin görüntülerini paylaştı

    Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a davet edildiğini öğrendiği an yaşadığı sevincin görüntülerini paylaştı

    Giriş Tarihi: 30.03.2021, 19:25

    Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sonunda gösterdiği sevincin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

    Göztepe Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, Alpaslan Öztürk'ün oynadığı maçlardan ve attığı bazı gollerden görüntüler yer aldı.
    Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarı-kırmızılı kulübe giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı ve sevincini oradakilerle paylaştığı görülüyor.

    Alpaslan Öztürk'ün daha önce verdiği bir röportajdan da şu ifadelere yer verildi:
    "Her Türk futbolcunun hayali gibi benim de bir gün milli olma hayalim var. İnşallah olur ama olasıya kadar da devam edeceğiz, çalışacağız, elimizden geldiği kadar takımımızı iyi yerlere taşıyacağız. Biz bunları yapmaya devam ettikçe zaten eminim ki bir gün o hedefimize ulaşırız."

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