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Göztepe stadına kavuşuyor! İşte Göztepe stadının drone ile havadan görüntüleri

Giriş Tarihi: 20.01.2020, 15:27

Göztepe Kulübü, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçıyla eski adresindeki yeni evi Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönmek için gün sayıyor. İşte Göztepe stadının havadan drone ve içeriden görüntüleri...

Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş maçıyla beraber iç saha müsabakalarını Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynayacak Göztepe'nin kulüp mimarı Tuğrul Büyükköken, stadyumunmaç için hazır olduğunu söyledi.

Büyükköken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Eylül 2017'de temel atma töreniyle başladıkları zorlu maratonun artık sonuna geldiklerini, stadın maça hazır olduğunu kaydetti.

26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Beşiktaş maçı öncesinde stat kapılarının 3 saat önce açılacağını belirten Büyükköken, "Maç öncesi mini etkinlik diyebileceğimiz birtakım sürprizler bizi bekliyor olacak. Hep beraber, coşkuyla açılışımızı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Büyükköken, Beşiktaş maçında stat kapasitesinin 20 bin olacağını, ancak geçici koltuklar sökülerek kapasitenin 25 bine yükseltilebileceğini aktararak, "Saha aydınlatma sistemimiz, skorbordlar, ses sistemi tamamen bitmiş durumda. Hibrit çimlerimiz müsabaka için hazır. Taraftar meydanıyla ilgili çalışmalarımızın ilk etabı olan hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.


SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİNDE ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Beşiktaş maçıyla sadece stadın açılacağını, sağlıklı yaşam merkezinin tamamen aktif hale gelmesi için çok işlerinin olduğunu kaydeden Büyükköken, "Lisanslı ürün satış mağazamızın hazırlanması, kulüp tarihi müzemizin hazırlanması, çocuk oyuncak müzesi, onun haricinde sağlıklı yaşamla ilgili sağlık tesisinin inşa edilmesi... Bunlar sürece dayalı olacak ve bir sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şu an için maça hazırız." diye konuştu.

Büyükköken, Beşiktaş maçıyla yürüme parkurunun bulunduğu stat çatısının da kısıtlı olarak açılacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana amacımız stadyum değil, halkın kullanımına açık, kamuya ait bir kompleks yapmaktı. Stadın çatısını Beşiktaş maçından itibaren kısıtlı da olsa açacağız. Çatıda tamamlanamayan imalatlarla ilgili belirli zamanlarda çalışma takvimimiz olacağı için kısıtlı da olsa açacağız ama onun haricinde de inşallah çatıyı kamuya açmış olacağız."
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