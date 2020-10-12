Göztepe Teknik Direktörü Palut: Fenerbahçe'yi yenecek güçteyiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/goztepe-teknik-direktoru-palut-fenerbahceyi-yenecek-gucteyiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Süper Lig'de milli aranın ardından 18 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, rakiplerini yenecek güçte olduklarını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Fenerbahçe transferin son gününde yaptığı takviyelerle kadro kalitesini perçinledi. Kuracağımız oyun stratejisiyle, oynayacağımız oyunla, kendi planlamamızla, bütün bunlara maç günü ekleyeceğimiz isteğimiz, arzumuz ve mücadelemizle Fenerbahçe ile çok iyi bir maç oynamak istiyoruz. Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz. İç sahada özellikle seyircisiz de olsa Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz" dedi.Palut, kendisi için önemli olanın takımın sonuna kadar mücadele etmesi olduğunu ifade ederek, "Bunun sonucunda galip gelirsek tabii ki çok mutlu olurum. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ortaya çıkacak sonuca hep beraber razı olacağız" diye konuştu."Taraftarlarımızı gerçekten özledik" diyen Palut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Seyircisiz oynama süreci iç saha avantajı bulunan takımları çok etkiledi. Bir an önce maçların seyircili oynanmasını istiyoruz. Umarım belli bir yüzdeyle başlayıp, hem de bu hastalıktan kurtuluruz ve tribünlerimiz tam anlamıyla dolar. Yine bir maç günü bayram havası şeklinde bir stadımız olur. Bunu da iyi futbol ve iyi sonuçlarla destekleriz. Biz takımıza inanıyoruz, onlar da bize inansınlar. Umarım bu sene Göztepe için güzel bir sene olacak."