Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuna, "Şairin dediği gibi, 'Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır'. Mehmetçiğimizin yanında olmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan 'Barış Pınarı' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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