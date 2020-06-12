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    Yeniasır TV Spor Göztepe Trabzonspor maçının hazırlıkları tamam! İşte statta alınan önlemler

    Göztepe Trabzonspor maçının hazırlıkları tamam! İşte statta alınan önlemler

    Giriş Tarihi: 12.06.2020, 11:29

    Süper Lig, koronavirüse verilen aranın ardından bugün Trabzon Göztepe maçıyla sezonu açıyor. Göztepe stadında oynanacak maç için Trabzonspor oyuncuları İzmir'e geldi. Saat 21'de oynanacak maç öncesinde statta tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte alınan önlemler...

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