Süper Lig, koronavirüse verilen aranın ardından bugün Trabzon Göztepe maçıyla sezonu açıyor. Göztepe stadında oynanacak maç için Trabzonspor oyuncuları İzmir'e geldi. Saat 21'de oynanacak maç öncesinde statta tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte alınan önlemler...
Göztepe Trabzonspor maçının hazırlıkları tamam! İşte statta alınan önlemler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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