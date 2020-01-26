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Göztepe'de stad heyecanı! Göztepe için "uçarak" geldiler

Giriş Tarihi: 26.01.2020, 14:32

"GözGöz Avrupa" taraftar grubu üyeleri, özel uçak kiralayıp takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçı için İzmir'e geldi. Taraftarlardan Özcan Kayı, "Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi Köln'den buraya geldik. Rüyada gibiyiz" dedi

Göztepe'nin Avrupa'daki taraftar grubu "GözGöz Avrupa" üyeleri, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maç için özel uçak tutup İzmir'e geldi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı yeni stadındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, yurt içi ve yurt dışından birçok taraftar, karşılaşma öncesinde kentte buluştu.

Takımın Avrupa'daki taraftarının oluşturduğu "GözGöz Avrupa" üyeleri de maç için özel uçak kiraladı. Adnan Menderes Havalimanı'na inen uçağı, İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

GözGöz Avrupa'nın kurucularından Mahmut Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadın açılışı konusunda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e güvendiklerini ve geliş hazırlıklarına yaklaşık 5 ay önce başladıklarını dile getirdi.

Taraftar grubu olarak yıllar önce de otobüsle İzmir'e geldiklerini aktaran Kalaycı, "Bu sefer de 'Evimizin açılışına gideceğiz' dedik. İnandık. Bugünü de gördük." ifadesini kullandı.

Grubun İspanyol, Hırvat, Alman ve Hollandalı üyeleri olduğunu, onların da maça geldiğini aktaran Kalaycı, "Göztepe'nin ünü Türkiye'yi çok çok aştı." diye konuştu.

Almanya'nın Köln kentinde üniversite eğitimi için bulunan Ege Dikmen, taraftar grubuyla maç için İzmir'e geldiğini kaydederek, "Eve dönüyoruz. Atkıları ve polarları yaptırdık. Hiç üşenmedik. Çünkü çok heyecanlıyız. Bizim için 4 değil tek büyük var." şeklinde görüş belirtti.

Belçika'dan gelen Özcan Kayı da "Şampiyonluğa da denizaltıyla geleceğiz. Çıtayı hep yukarıda tutan bir başkanımız var. Biz de onu örnek alıyoruz. Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi, Köln'den buraya geldik. İnanın hala rüyada gibiyiz." şeklinde konuştu.

Fatih Bülbül de Göztepe için Avrupa'dan değil Antarktika'dan bile İzmir'e gelebileceğini dile getirdi.

AA

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