Göztepe'nin kaptanı Beto’nun gözü Avrupa’da

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Göztepe’nin kaptanı Beto, sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da mücadele etmeyi çok istediğini söyledi. Göztepe’nin deneyimli file bekçisi Beto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen başarılı eldiven, galibiyetlerin sürmesi gerektiğinin altını çizdi. 37 yaşındaki futbolcu, “Çok çalışmamıza rağmen lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Konyaspor maçında çalışmalarımızın karşılığını aldık ve galip geldik. Bu galibiyetin anlam kazanması için bu hafta da kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.