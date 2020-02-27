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Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 22:21

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları değerlendirdiler. Hıncal Uluç; Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un tribünden atlamasıyla ilgili olarak, "Başkan bir şeyi beğenmediği için tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar." ifadelerini kulllandı.

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