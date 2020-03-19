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    Yeniasır TV Spor Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

    Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.03.2020, 17:37

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği toplantının ardından karar verildi ve Türkiye'de liglerin ertelendiği açıklandı. Bakan Kasapoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi. Peki ligler ne zaman açılacak? Tüm detaylar haberimizde.

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