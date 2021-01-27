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    Yeniasır TV Spor Mesut Özil'den imza törenine damga vuran sözler!

    Mesut Özil'den imza törenine damga vuran sözler!

    Giriş Tarihi: 27.01.2021, 17:27

    Son dakika haberi... MFenerbahçe'nin 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, kendisi için düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. Mesut Özil, Fenerbahçe'de en çok Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamak istediğini belirtti. Özil, Almanya Milli Takımı'na asla dönmeyeceğini sözlerine eklerken, daha önce İspanya'da karşılıklı oynadıkları Arda Turan ile ilgili olarak, "Arda Turan çok iyi ve çok yetenekli bir kardeşimiz. İspanya'da karşılıklı oynadık, burada da aynı şekilde olacak. Ona da başarılar diliyorum" dedi.

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