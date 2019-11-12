Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri herkesi şaşırttı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/onlari-daha-once-hic-boyle-gormediniz-dunyaca-unlu-futbolcularin-eski-ve-yeni-halleri-herkesi-sasirtti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünyaca ünlü futbolcuların bu hallerini daha önce hiç görmediniz. Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye, Franck Ribery'den Zlatan Ibrahimovic'e birbirinden ünlü yıldız futbolcuların eski görüntüleri görenleri hayrete düşürüyor. Mesut Özil'in yıllar önceki halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte sizler için derlediğimiz dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri...