 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Spor > Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri herkesi şaşırttı!

Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri herkesi şaşırttı!

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 11:35

Dünyaca ünlü futbolcuların bu hallerini daha önce hiç görmediniz. Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye, Franck Ribery'den Zlatan Ibrahimovic'e birbirinden ünlü yıldız futbolcuların eski görüntüleri görenleri hayrete düşürüyor. Mesut Özil'in yıllar önceki halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte sizler için derlediğimiz dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri herkesi şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Safran tarlalarına 40 günde 80 bin turist
Safran tarlalarına 40 günde 80 bin turist
Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar
Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar
Falcao ne zaman dönüyor?
Falcao ne zaman dönüyor? Falcao, Galatasaray - Real Madrid maçında oynayacak mı?
Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor ya da çağrılmıyor?
Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor ya da çağrılmıyor?
Belhanda'ya Çin'den talip var!
Belhanda'ya Çin'den talip var!
MHK'den flaş 'VAR' açıklaması!
MHK'den flaş 'VAR' açıklaması!