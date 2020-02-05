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Pilot ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 05.02.2020, 20:05

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda  Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Pegasus uçağının pilotunun kaza anında kule ile konuşması ortaya çıktı.

"İNDİK ŞUAN GÖREMİYORUM"

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya.

BÜTÜN EKİPLER ORAYA DOĞRU GİDİYORUZ

Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin" diyalogları yer aldı.

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