Sakatlık molasında iftar yapan futbolcular konuştu: Bu kadar gündem olacağını düşünmüyorduk

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/sakatlik-molasinda-iftar-yapan-futbolcular-konustu-bu-kadar-gundem-olacagini-dusunmuyorduk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü maçının 10'uncu dakikasında futbolcular iftar yaptı. O Anlar maça damgasını vurdu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o anları futbolculara sordu.

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü maçının 10'uncu dakikasında futbolcular iftar yaptı. O Anlar maça damgasını vurdu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o anları futbolculara sordu.

"SAHURDA KONUŞMUŞTUK"

Uğur Utlu, "Herkesin Ramazanını kutluyorum. Allah daha nicelerini yaşatsın inşallah. Metin arkadaşımızla bir gün önceden sahurda konuşmuştuk ezan saatinde yere yatarak oyunu durdurmasını ve en azından su ya da hurmayla orucumuzu açacağımızı söylemiştik ve ezan okunduğunda böyle bir şey yaptık. Orucumuzu açtık. Bu kadar gündem olacağını düşünmüyorduk gerçekten. Çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. İslam'ın gerektirdiği bir şey oruç biz de elimizden geldiğince tutmaya çalışıyoruz." ifadeleriyle o anları anlattı.