Ümit Akbulut'tan Felipe Melo açıklaması: Geliyor

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Menajer Ümit Akbulut, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Melo videoda, "Selam Ümit. Nasılsın kardeşim? Önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyorum. Seni göreceğim için, Türk arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluyum. Kendine iyi bak." ifadelerini kullandı.