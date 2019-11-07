a Spor ekranlarının sevilen programı 'Takım Oyunu'nun usta yorumcusu Erman Toroğlu, teknik direktör Fatih Terim hakkındaki yorumlarıyla sosyal medyayı salladı. Erman Toroğlu'nun yaptığı 10 flaş yorumu sizler için derledik. İşte olay yaratan o yorumlar...
Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim açıklamaları! İşte sosyal medyayı sallayan 10 flaş yorum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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