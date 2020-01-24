Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan kupada çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi ile yapıldı. Kupada çeyrek final ilk karşılaşmaları 4,5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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