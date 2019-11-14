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Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 10 gol sizler için derledik! İşte ZTK 2019-2020 sezonunda atılan en güzel goller...

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 11:26

A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbol tutkunlarının şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur heyecanı 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçlarla devam edecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonunda 5.tura kadar oynanan maçlarda atılan en güzel 10 gol...

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