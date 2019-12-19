Aydınlı Hüseyin Çoban Twitter’daki güvenlik açığını buldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/teknoloji/aydinli-huseyin-coban-twitterdaki-guvenlik-acigini-buldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple’ın açığını bulmuş ve bu açık için Apple’ın teklif ettiği 220 bin doları az bularak kabul etmemişti. Hüseyin bu kez de sosyal medya platformu Tiwtter'da bir güvenlik açığı olduğu iddiasında bulundu. Peki Hüseyin'in Twitter'da bulduğu güvenlik açığı ne? Bilgilerimiz güvende mi? Hüseyin Çoban ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı.