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    Yeniasır TV Teknoloji Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 15:10

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı.

    Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.

    Bayraktar, burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de vatandaşlara yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi süreci hakkında bilgi verdi.

    Projeyi yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarında, kendisinin "İnanıyorum ki Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar" dediğini aktaran Bayraktar, bu sözün mühendislere büyük bir moral olduğunu ifade etti.

    "TAM BİR SEFERBERLİK RUHUYLA GERÇEKLEŞTİ"

    Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın projeyi günbegün takip etmesi sayesinde bugün ilk ürünlerin teslim noktasına geldiğini belirterek, 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlara ilişkin şunları söyledi:

    "Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi bir araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, 'Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın' dediler. Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. İnşallah da mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı vermiş olacağız.

    Türkiye, savunma sanayisinde son 15 yılda yapılan atılımlarla dünyanın parmağıyla gösterdiği bir ülke haline geldi. Yerlilik yüzde 15'lerden yüzde 70'lere vardı. İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı içerideki komponentlerine, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, tüm paydaş kurumlara teşekkürlerimi iletmek istiyoruz."

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