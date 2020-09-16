Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından'dan Milli uçan araba 'Cezeri' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda Cezeri'nin ilk kez havalandığı görüldü.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından'dan Milli uçan araba 'Cezeri' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda Cezeri'nin ilk kez havalandığı görüldü.
Ülkemizin geleceğine... #CEZERİ#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚗🌍🇹🇷 https://t.co/H6nDIKozsg pic.twitter.com/1RLHSa0Chn— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 15, 2020
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli uçan araba 'Cezeri' havalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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