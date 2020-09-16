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    Yeniasır TV Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli uçan araba 'Cezeri' havalandı

    Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli uçan araba 'Cezeri' havalandı

    Giriş Tarihi: 16.09.2020, 09:55

    Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından'dan Milli uçan araba 'Cezeri' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda Cezeri'nin ilk kez havalandığı görüldü.

    Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından'dan Milli uçan araba 'Cezeri' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda Cezeri'nin ilk kez havalandığı görüldü.

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