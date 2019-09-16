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Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 19:49

Ayakları yerden kesen festival TEKNOFEST yarın Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor... Festivale ilişkin detayları T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı. Bayraktar, festivale 19 farklı alanda 50 bin başvurunun olduğunu vurgularken, cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışmayı kazanlara ödül vereceğini ifade etti. Öte yandan Selçuk Bayraktar, festivali ziyarete gelecek olanlara önemli uyarılarda bulundu...

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