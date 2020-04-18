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    Yeniasır TV Teknoloji Son dakika: Hayat Eve Sığar programı yayında! İşte risk bölgeleri..

    Son dakika: Hayat Eve Sığar programı yayında! İşte risk bölgeleri..

    Giriş Tarihi: 18.04.2020, 14:21

    Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat eve sığar mobil uygulaması' Android ve App Store platformlarında yayına başladı. Uygulama, sokakta gezerken koronavirüs testi pozitif olan birisiyle karşılaşan kişiyi mesajla uyarıyor. Peki Hayat Eve Sığar programı nasıl kullanılır? Bulunduğum bölge riskli mi? İşte merak edilenler...

    Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Yine uygulama kullanıcıların Bluetooth'nu açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

    "Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

    Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır."

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