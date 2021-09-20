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    Yeniasır TV Teknoloji TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda nefes kesen gösteri

    TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda nefes kesen gösteri

    Giriş Tarihi: 20.09.2021, 12:48

    TEKNOFEST Havacılık ve uzay teknolojisi festivaline son bir gün kala İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu yapıldı. Türk Yıldızlarının liderliğinde 1 A400M, 3 F16, F4 ve Azerbaycan’a ait 2 MİG 29 olmak üzere toplam 15 uçağın eşlik ettiği uçuş gösterisinde unutulmaz anlar yaşandı.

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