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    Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru, Bakan Varank'ın katılımıyla test edildi

    Giriş Tarihi: 19.06.2020, 12:36

    Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi. Füze, Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi. Bakan Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı." dedi.

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