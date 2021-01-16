WhatsApp, yeni gizlilik ilkesiyle ilgili aldığı eleştiriler karşısında, 8 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan Gizlilik Politikası Sözleşmesini yürürlüğe koyma kararından vazgeçtiğini ve mevcut sözleşme kurallarının devam edeceğini açıkladı.
WhatsApp “gizlilik sözleşmesi” tarihini erteledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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