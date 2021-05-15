Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için daha önce verdiği süre bugün doluyor. Ancak WhatsApp'tan son güncelleme ve gizlilik ilkesi ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Detayları A Haber'den Özkan Özcan aktardı.
WhatsApp'tan flaş gizlilik açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.