WhatsApp'tan flaş gizlilik açıklaması

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Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için daha önce verdiği süre bugün doluyor. Ancak WhatsApp'tan son güncelleme ve gizlilik ilkesi ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Detayları A Haber'den Özkan Özcan aktardı.