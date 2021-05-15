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    WhatsApp'tan flaş gizlilik açıklaması

    Giriş Tarihi: 15.05.2021, 09:31

    Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için daha önce verdiği süre bugün doluyor. Ancak WhatsApp'tan son güncelleme ve gizlilik ilkesi ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Detayları A Haber'den Özkan Özcan aktardı.

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