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    Yeniasır TV Yaşam 11 gün sonra serada ölü bulunmuştu! Yazdığı mektup şüpheli cinayetin gizemini artırdı! -video

    11 gün sonra serada ölü bulunmuştu! Yazdığı mektup şüpheli cinayetin gizemini artırdı! -video

    Giriş Tarihi: 03.10.2022, 17:03

    Denizli'ye bağlı Çameli ilçesinde 11 gün boyunca arandıktan sonra evine 400 metre uzaklıktaki bir serada cansız bedeni bulunan İsmail Ceylan'ın ardında bıraktığı not, şüpheli ölüme dair karanlık tarafları aydınlattı. Ceylan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu kişinin de adını geçirdiği mektupta, şiddet ve şantaj olaylarına maruz kaldığınına dair detaylar dikkat çekti.

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    Denizli'nin Çameli ilçesinde kaybolduktan 11 gün sonra serada ölü olarak bulunan 62 yaşındaki İsmail Ceylan'ın ortaya çıkan mektubu akılları karıştırdı. Ceylan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerin isminin yer aldığı notun ardından ortaya çıkan son mektubunda, kendisini dövüp ölüm terk eden şüpheli ve maruz kaldığı şantaj olayıyla ilgili detaylar yer aldı.

    Çameli ilçesinin Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evinden ayrılan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, arama çalışmalarının 11'inci gününde evine 400 metre uzaklıkta bulunan ve birkaç ay öncesine kadar işçi olarak çalıştığı domates serasında ölü olarak bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, arkasında "Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur" şeklinde bir not bırakan Ceylan'ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak titiz bir çalışma başlattı.

    DARP EDİP ÖLÜME TERK ETMİŞ
    JASAT dedektifleri, soruşturma çerçevesinde daha önce 2 kez gözaltına alınan ve olayda hayatını kaybeden İsmail Ceylan'ın evine son 2-3 aydır gelip gittiği belirlenen Serkan B . (41) ile ilgili yeni bir bilgiye ulaştı. Aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden İsmail Ceylan'ı darp eden Serkan B'nin, Ceylan'ı seraya saklayarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

    İlçedeki bir gazinoda eğlenmekte olan Serkan B., jandarma ekiplerini karşısında görünce yakalanmamak için arka kapıdan kaçmaya çalıştı. JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalanan Serkan B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SON MEKTUP AKILLARI KARIŞTIRDI
    Arkasında ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerin isminin yer aldığı not bırakan İsmail Ceylan'ın ölmeden önce kaleme aldığı son mektubu ortaya çıktı. Kendisini darp edip ölüme terk eden Serkan B.'nin yanı sıra maruz kaldığını iddia ettiği bir şantaj olayından da söz eden Ceylan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:
    "Dünyaya yoğurt kasesi yıkarken çıka geldim. Keşke gelmez olaydım. 4,5 yaşımda üzerime düşen bir lamba ile herkese zarar verdim. Annem dayak yedi, ablalarım dayak yedi. Allah'ım Müslümana zarar vermeyi haram kıldım. Ben elimden gelmeyerek yapmış olduğum bu hatadan selamete çıkmam ancak ve ancak senin yardımınla. En son apartında kaldığım turizmcide yatak odasına kamera koymuş. Çık işin içinden çıkabilirsen. Rabbim sen darda kalanın imdadına yetişirsin. Beni böyle insanların elinde bırakma. Beni ayıplarımla rezil etmek istiyor bu hain. Sen bu insanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada tüm insanların içinde rezil eyle. Evimi sattıran Hamza Ş. ve oğlu Muammer canıma kast etti. Ruhi'nin verdiği zarar fizanı bulur. Bu kadar hadiseden sonra ailem de beni yalnız bıraktı. Evlatlarım beni terk etti. Serkan B. verdiği zararı kitaplar almaz"

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