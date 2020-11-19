Şanlıurfa'da iki gün önce bir esnaf tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Bir kişi, evde yaramazlık yaptığı iddiası üzerine 11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü.Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonunda yaşandı. İddiaya göre, yaramazlık yaptığı için babası Z.K. tarafından oklavayla dövülen 11 yaşındaki H.K. korkudan balkona kaçtı. Elindeki oklavayla çocuğun peşinden balkona çıkan Z.K., oğlunu oklava ile dövmeye devam etti.
11 yaşındaki çocuğunun çığlıkları yürek dağladı! Aydın'da korkunç olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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