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    Yeniasır TV Yaşam 12 metrelik çatıdan düştü! İnşaat ustası feci şekilde can verdi! -video

    12 metrelik çatıdan düştü! İnşaat ustası feci şekilde can verdi! -video

    Giriş Tarihi: 23.10.2022, 15:01

    Uşak'ta bir okulun onarımı için kiremitleri değiştiren Rafet Eraydın (55), henüz bilinmeyen bir sebepten 12 metre yükseklikteki çatıdan düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı inşaat ustasını hastaneye kaldırdı. Eraydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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    Uşak'ta bir okulun çatısında onarım yapan inşaat ustası, yaklaşık 12 metreden düşerek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesi Şehit Ali Demirağ Caddesi'nde bulunan bir okulun çatı onarım işinde çalışan Rafet Eraydın (55), çatıdaki kiremitleri değiştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Yaklaşık 12 metreden düşen Eraydın'ı fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan inşaat ustasını Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan usta, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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