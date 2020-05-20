<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/14-yas-alti-cocuklarin-sokaga-cikma-yasagi-ne-zaman-bitecek-yasak-bayramdan-sonra-tamamen-kalkacak-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlılar ve 20 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda getirilen yasak sayesinde bu iki grupta yer alan vatandaşlar korunmuş oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu iki grubun belli gün ve saatlerde dışarı çıkabileceklerini duyurdu. 14 yaş altı da bugün ikinci kez sokağa çıktı. Peki, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasak bayramdan sonra tamamen kalkacak mı?