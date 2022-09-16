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    Yeniasır TV Yaşam 15 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu! Akıllardaki soru: Cinayet mi, intihar mı? -video

    15 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu! Akıllardaki soru: Cinayet mi, intihar mı? -video

    Giriş Tarihi: 16.09.2022, 11:47

    Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde, ailesinin 1 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cansız bedeni bir inşatta bulundu. 3. kattan düştüğü tahmin edilen Hasan Arda Koç'un (15) bir cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği henüz bilinmemekle birlikte araştırmalar sürüyor.

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    Denizli'de ailesinin 1 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu genç, sabah mesaiye gelen inşaat işçileri tarafından ölü olarak bulundu. 3. kattan düştüğü tahmin edilen gencin, cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.
    Olay; Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde inşaata çalışmak için giden işçiler, yerde kanlar içinde yatan genci görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Üzerinden kimlik çıkmayan gencin yapılan araştırmalarda Hasan Arda Koç (15) olduğu ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta ve cansız bedende incelemelerini gerçekleştirdi. Gerekli çalışmalar sonrası Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Gencin inşaatın 3. katından düştüğü tahmin edilerek, çalışmalar genişletildi.
    Koç'un yapılan sorgulamasından ailesi tarafından bir gün önce kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Gencin üzerinde bulunan eşyalar incelenmek üzere götürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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