15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülenmiş

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/15-yasindaki-gunay-ozisikin-kurtarilma-ani-yilan-kamera-ile-goruntulenmis" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anının, Manisa İtfaiye ekipleri tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Yılan kamera aracılığı ile 7'nci kattan, Günay'ın bulunduğu 4'üncü kata ulaşan ekipler, Günay ile uzun süre sohbet edip, bilincinin açık kalmasını sağlayıp, moral vererek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıkları öğrenildi.

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Günay Özışık, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altıda kaldı. Okul birincisi olan Günay, yıkılan 7 katlı binanı enkazı altından 10 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Mucize kurtuluş, Manisa itfaiye ekiplerinin kullandığı yılan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Günay'ın bulunduğu yerden gelen sesler üzerine o bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa İtfaiye ekipleri, 7'nci kattan aşağıya doğru kuyu kazdı. Kazdıkları kuyudan aşağıya doğru inen ekipler, teknolojik aletlerden de faydalandı. Binanın altına doğru yılan kamerayı uzatan ekipler, enkaz altında bulunan 4'üncü kattaki Günay Özışık'a, ulaştı. Kameradaki ışık sayesinde Özışık'ın dikkatini çeken ekipler, Özışık ile uzun süre sohbet etti. Tam olarak yeri belirlenen Özışık, bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa teslim edildi. Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera tarafından kaydedilirken, itfaiye ekiplerin kurtarma mücadelesi büyük takdir gördü.





Özışık'ı kurtaran itfaiye ekibin başında yer alan ve çalışmalara bizzat katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşadıklarını anlattı. İnal, "İzmir depremi ardından Ege Bölgesi'nde sallantı olunca, tüm ekiplerimizle birlikte Manisa'nın 17 ilçesine baktık. Herhangi bir büyük hasarın olmadığını fark edince hızlıca İzmir'e çıkış yaparak tüm ekiplerimizce 3 enkaza dağıldık. Enkaza ulaştığımızda diğer ekipler henüz gelmemişti. Vatandaşlar enkazın üzerindeydi. İlkönce vatandaşları enkazın üzerinden indirerek, çalışmalarımıza başladık. Doğanlar Apartmanı'ndan 5 kişiyi ambulans ekiplerine verdik. Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak 3 kişiyi ambulans ekiplerine teslim ettik.

Emrah Apartmanı'ndan da 1 kişiyi bularak ambulans ekiplerine verdik. Doğanlar Apartmanı'nda kaymalı bir şekilde enkaz vardı. Uğraşmalarımız uzun sürdü. Orada Günay'ın amcasının oğlu vardı. Ona ulaştık. Bir engelli vatandaşımız ve annesine ulaştık. Onları teker teker almaya başladık. Günay'ın bulunduğu kat, 4'üncü kattaydı. Biz 7'inci kattan aşağıya doğru kuyu şeklinde kazmaya başladık. Günay'ın sesini duyduktan sonra daha da yaklaşmaya başladık. Bulunduğu yere doğru kamera gönderdik. Aramızda 2,5 metre vardı. Moral ve motivasyonunu sağladık. Kendine iyi bakmasını, yanında olduğumuzu, yakın zamanda kurtaracağımızı belirttik. Günay'da sağ olsun bizi anlayışla karşıladı. Bizle konuşmaya devam etti.

Kamerayı uzattıktan sonra kamerayı eline alarak 'Ben buradayım, iyiyim' diye, konuştu. Konum olarak yerini belirtti. Matkap ve kurtarma aletlerini çalıştırdığımızda konum olarak sağım, solum, arkam şeklinde tam konum belirten Günay'a ulaştık. Günay'ı UMKE ekipleriyle birlikte enkazdan alıp, ambulans ekibine teslim ettik. Yılan kamera, ışıklı ve ince olduğundan tüm deliklere girebiliyor. Bu sayede çalışmalarımızı ona göre yapıp, boşa vakit kaybetmekten kurtuluyoruz. Enkazda bir odanın tüm her yerine bakıp, kimsenin olmadığını tespit edince hızlı bir şekilde hemen o bölümü kaldırıyoruz. Birini fark ettiğimiz zaman ise daha düzenli ve titiz çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.