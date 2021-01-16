16 Ocak 2020 Türkiye'nin koronavirüs tablosu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/16-ocak-2020-turkiyenin-koronavirus-tablosu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 550 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 832 yükseldi.