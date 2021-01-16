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    Yeniasır TV Yaşam 16 Ocak 2020 Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    16 Ocak 2020 Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Giriş Tarihi: 16.01.2021, 20:07

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 550 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 832 yükseldi.

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