Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 550 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 832 yükseldi.
16 Ocak 2020 Türkiye'nin koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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