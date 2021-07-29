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    16 yaşındaki Yağmur'u hayattan koparttı! Cinayet 1,5 sene önceden planlı mıydı?

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 11:09

    Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, komşusu Nizam Cansızlar tarafından canice öldürülmüştü. Korkunç cinayetin yankıları sürerken katilin verdiği ifade ise kan dondurdu. Cinayette dikkat çeken bir detay ise katilin cinayeti mahalleye taşınmadan önce planlamış olabileceği. Bunun nedeni ise 1,5 yıl önce mahalleye taşınan Nizam Cansızlar, mahallede kimseyle konuşmazken sadece Yağmur'un ailesi ile samimiydi. Özellikle pazarın kurulduğu günler ailenin dükkanında 4-5 saate varıncaya kadar kalırdı. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.

    Yağmur'un katilinden kan donduran sözler: Ağzını bantlayıp, ellerini bağladım, bıçakladım

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