  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam 17 yaşındaki çocuk bulundu

    17 yaşındaki çocuk bulundu

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 12:13

    17 yaşındaki Umut Kemal 19 Mart Cuma günü İstanbul Ümraniye'den kayıplara karıştı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen ailenin yüzü güldü. Kaybının 9'uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak Mersin, Silifke otogarında olduğu öğrenildi.

    Müge Anlı İle Tatlı Sert'e gelen anne Safiye Akçay gözyaşları içinde oğluna seslendi. Psikiyatrik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki gencin kısa bir süre öncede evden kaçtığı öğrenildi. Ailesi Umut'un 15 gün önce yine evden kaçtığını, yürüyerek Gebze'ye kadar gittiğini söyledi. Anne "Oğlumuz okula gönderdik okumadı. İçine kapanık bir çocuktu arkadaş edinemiyordu. Tek arkadaşı bendim." Dedi.

    Yayın sonrasında programa gelen bir telefon ise anne-babanın gözyaşlarını dindirdi. Kaybının 9'uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak Mersin, Silifke otogarında olduğu öğrenildi. Müge Anlı ekibi de Silifke çocuk şubeye bilgi vererek anne babayla birlikte Mersin, Silifke'ye doğru yola çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Umut daha sonra ailesine teslim edildi.

    Çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes alan anne-baba, "Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederiz. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Günler sonra çocuğumuza kavuştuk. Psikolojik sorunları da olsa, evden kaçsa da o bizim çocuğumuz onu her zaman sarıp sarmalamaya hazırız." diyerek sevinçlerini Müge Anlı ekibiyle paylaştı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    17 yaşındaki çocuk bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı
    Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalı karar! HDP'li 11 kişi yeniden işe alındı
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalı karar! HDP'li 11 kişi yeniden işe alındı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni
    Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni
    Soyer'in Twitter masrafı 722 bin TL!
    Soyer'in Twitter masrafı 722 bin TL!
    İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
    İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
    Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni
    Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni
    İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
    İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
    Muğla'da erkek arkadaş dehşeti!
    Muğla'da erkek arkadaş dehşeti!
    İYİ Partili vekil Aytun Çıray'ın aşı açıklamaları 'cehaletin böylesi' dedirtti
    İYİ Partili vekil Aytun Çıray'ın aşı açıklamaları 'cehaletin böylesi' dedirtti
    Aydın'da sağlıkçılar zamanla yarıştı ama...
    Aydın'da sağlıkçılar zamanla yarıştı ama...
    İzmir'de büyük vahşet! Sezen Ünlü henüz 17 yaşında 5 aylık hamileydi
    İzmir'de büyük vahşet! Sezen Ünlü henüz 17 yaşında 5 aylık hamileydi