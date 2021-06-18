18 milyon öğrencinin karneleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek.
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