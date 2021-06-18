  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam 18 milyon öğrencinin karneleri erişime açıldı

    18 milyon öğrencinin karneleri erişime açıldı

    Giriş Tarihi: 18.06.2021, 11:10

    Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek.

    A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    18 milyon öğrencinin karneleri erişime açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Seçim yasası değişiyor!
    Seçim yasası değişiyor!
    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı
    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı
    Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet
    Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet
    İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
    İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
    Turizm bölgelerinde günübirlik evlere yoğun talep
    Turizm bölgelerinde günübirlik evlere yoğun talep
    1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı
    1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı
    Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
    Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
    Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
    Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
    Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi
    Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi