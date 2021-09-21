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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi

    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi

    Giriş Tarihi: 21.09.2021, 12:39

    Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kedi yolunda yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçeceği program öncesi görüntülendi. Asansörle 318 metre yüksekliğindeki kulenin zirvesine çıkan basın mensupları, köprünün son halini görüntüledi.

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